Genova – Ancora un pitone “fuggito” per strada e ancora ricerche per individuare il proprietario che lo ha perduto. Questa volta è successo a Cornigliano e questa volta l’animale non potrà tornare a casa visto che è stato travolto e ucciso da una vettura mentre attraversava la strada.

La segnalazione della presenza del serpente è arrivata nei giorni scorsi ai Vigili del Fuoco che hanno subito chiamato i volontari del Cras gestito dall’Enpa di Genova.

Il recupero, però, non ha avuto buon esito poiché l’animale era già stato ucciso da un’auto che più o meno consapevolmente lo ha schiacciato con le ruote.

“Nonostante non sia propriamente il nostro target – hanno scritto i Volontari Enpa sulla loro pagina Facebook – si tratta di un animale esotico, non di un selvatico, i nostri volontari sono prontamente corsi sul luogo, ma per il pitone non c’era più speranza: era già morto investito da un’automobile. Purtroppo,la tempestività del nostro intervento non è bastata a salvare l’animale”.

Ai primi di settembre era stato trovato poco lontano, in zona Fiumara, un altro esemplare giovane di pitone. Il salvataggio, in quel caso, aveva avuto buon esito visto che il serpente era stato catturato e successivamente consegnato al suo padrone che aveva esibito tutta la documentazione di Legge per dimostrare la proprietà.

“Ricordiamo a tutti – spiegano ancora i Volontari Enpa – quanto sia importante prendersi cura dei propri animali e delle attrezzature a loro dedicate-nel caso serpenti parliamo di terrari”

