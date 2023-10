Genova – Inizio di mattinata difficile lungo le strade del capoluogo. Anche a causa dell’asfalto bagnato, sono diversi gli incidenti che si sono verificati a partire dall’alba.

La situazione più impegnativa si è registrata in via Struppa, con un sinistro stradale che ha coinvolto un bus, una macchina e una moto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in maniera grave, anche se due persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Galliera e a quello di San Martino.

Forti disagi alla viabilità, con gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per tre quarti d’ora a partire dalle 7:30. Adesso la situazione è tornata alla normalità.