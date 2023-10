Genova – Sono stati attimi di panico e di grande paura quelli trascorsi questa mattina in un istituto superiore di via Giotto, nel quartiere di Sestri Ponente. Secondo quanto raccolto, qualcuno avrebbe spruzzato – probabilmente per uno stupido scherzo – dello spray urticante lungo i corridoi della scuola, creando panico tra i presenti.

La sostanza si è velocemente diffusa, richiedendo l’evacuazione dell’istituto. Diversi gli studenti che hanno lamentato irritazioni e bruciori, con una ventina di loro che ha richiesto il trasporto in ospedale.

Nessuno fortunatamente risulta in gravi condizioni, anche se una 15enne è stata condotta al pronto soccorso in codice giallo per delle lievi difficoltà respiratorie.

Sul posto, oltre a sanitari del 118 e vigili del fuoco, anche la polizia, che cercherà di fare luce sull’accaduto ed individuare i responsabili.