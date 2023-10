La Spezia – Prosegue anche domani l’ondata di maltempo che interessa la Liguria e a seguito dell’Allerta Arancione per temporali diramata da Arpal anche a La Spezia chiudono le scuole di ogni ordine e grado.

La Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino meteorologico che indica lo stato di allerta arancione dalle ore 22 di oggi, giovedì 19 ottobre fino alle ore 15 di domani, venerdì 20 ottobre.

A seguito dello stato di allerta arancione, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha firmato questo pomeriggio una nuova ordinanza che dispone dalle ore 22 di oggi fino alle ore 15 di domani, venerdì 20 ottobre, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

1. la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli istituti tecnici superiori; ad eccezione del conservatorio G. Puccini e dei centri di formazione professionale;

2. la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

3. l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri;

4. il divieto di transito a persone o mezzi nelle seguenti zone: – Via Beghi; – Sottopasso Cozzani località Terrazze; – Via Caselli

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Il Centro Operativo sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.

