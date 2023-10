E’ scattata alle 22 di ieri sera e proseguirà sino alle 15 di oggi, salvo modifiche, lo stato di Allerta Arancione per temporali (livello massimo) che interessa tutta la Liguria.

Nella notte forti precipitazioni soprattutto a ponente ma la perturbazione si sposta interessando via via tutta la nostra regione ed in particolare la zona di centro e levante.

Queste le singole zone:

• ZONA A: Allerta Arancione sino alle 15 di oggi venerdì 20 ottobre, a seguire allerta Gialla sino alle 18 (Bacini Medi e Grandi)

• ZONA B: Allerta Arancione sino alle 15

• ZONA C: Allerta Arancione sino alle 15 e poi Gialla fino alle 23.59

• ZONA D: Allerta Arancione sino alle 15 (Bacini piccoli e medi) e Gialla su (bacini grandi

• ZONA E: Allerta Arancione sino alle 15 (Bacini piccoli e Medi) e Gialla (Bacini Grandi) sino alle 23,59 su bacini Medi e Grandi

La situazione alle 6 di questa mattina

Venti forti sulla Regione nelle ultime ore con raffiche fino a 150 km/h sulle alture di Ronco Scrivia, 124 km/m a Casoni di Suvero, 120 km/h sulle alture di Sori. Sono possibili ulteriori rinforzi della ventilazione nel corso della mattinata.

Mare molto mosso in tutta la Regione, in ulteriore aumento, con onda significativa – registrata alle 04:00 – di 2,20 metri alla Boa di Capo Mele. Precipitazioni che hanno interessato Imperiese ed entroterra Savonese; le cumulate orarie maggiori sono state a Pigna con 41,8 mm e a Sassello con 40 mm.

Incremento del livello idrometrico di alcuni corsi d’acqua: il fiume Nervia a Isolabona si è alzato di 1,5 metri, il Bormida di Spigno a Ferrania alzato di 1,39 metri, lì Argentina a Montalto Ligure di 2,22 metri.

Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

Previsione per SABATO 21 OTTOBRE: Un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative.