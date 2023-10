Bordighera (Imperia) – Proseguono le indagini sull’incredibile assunzione di un falso medico all’ospedale Saint Charles. Gli inquirenti ascolteranno tutte le persone che sono state visitate e curate da Enrica Massone che per un certo periodo ha ricoperto il ruolo di Medico nell’ospedale senza avere alcuna preparazione in merito e non essendo iscritta all’Ordine dei Medici.

Dopo le verifiche sui passaggi amministrativi che hanno permesso ad una persona senza qualifiche di diventare “medico” a copertura dei turni scoperti negli ospedali, si indaga anche per accertare se, durante la sua attività, la donna abbia causato eventuali danni ai pazienti che ha “curato”.

Le testimonianze sono numerose ed i casi piuttosto raggelanti e aumentano le perplessità di chi non riesce a credere che nel 2023 possano accadere episodi simili.

Ci si domanda come avvengano le assunzioni, chi effettui i controlli e se le disposizioni della aziende appaltatrici (la persona non è stata assunta direttamente dall’ospedale ma attraverso una società) vengano o meno verificate e da chi.

Appare evidente una lacuna nel sistema di controllo e sulle responsabilità intende fare chiarezza la Procura che segue il caso.