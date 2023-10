Liguria – Sono passate senza particolari criticità le ore notturne dell’allerta meteo arancione, scattata alle 22 di ieri. La centrale operativa della Protezione civile regionale conferma che non sono stati segnalati danni di rilevo, anche se sul territorio le precipitazioni sono state copiose, soprattutto a ponente al confine con il Piemonte e la Francia

Nella notte si sono registrate anche forti raffiche di vento, con punte fino ai 150 km/h sulle alture.

Mare in ulteriore aumento durante la giornata, con onda significativa di 2,20 metri alla boa di Capo Mele

Le temperature sono aumentate considerevolmente in corrispondenza dell’ingresso dei caldi venti meridionali