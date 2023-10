Genova – Stavano camminando in borghese per via San Luca, per un’operazione di controllo del Centro Storico, quando sono stati avvicinati da un ragazzo che gli ha offerto di acquistare della droga. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni trovandogli addosso 42 grammi di hashish e tutto il materiale per confezionare le dosi oltre a denaro contante provento quasi certamente dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato bloccato e la droga sequestrata.