La Spezia – Molta paura ma fortunatamente nessun danno grave, nella notte, per la scossa di terremoto che ha svegliato di soprassalto gli abitanti della Lunigiana, al confine tra le province di Massa Carrara e La Spezia.

La scossa, che ha raggiunto magnitudo 3 è stata avvertita pochi minuti prima della mezzanotte ed è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con epicentro nel territorio di Licciana Nardi, nell’area tra Escaro e Agnino, a 10 km di profondità.

Le vibrazioni sono state avvertite in tutta la zona e anche in alcune zone di La Spezia.

Fortunatamente, come detto, non si registrano danni gravi o feriti.