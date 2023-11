Celle Ligure (Savona) – Centro storico allagato e onde che martellano la costa e le strutture turistiche. Dopo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla Liguria è ora il mare a preoccupare di più per la forza della mareggiata in corso.

A Celle Ligure la protezione civile invita alla massima cautela sul mare ma anche per chi deve raggiungere il centro, allagato dai marosi