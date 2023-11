Liguria – Strade bloccate dalle frane, black out di interi paesi dell’entroterra e mareggiata che sferza la costa e provoca danni e allagamenti. In Liguria è tornato a splendere il soe ma sono ancora molti e pesanti i danni del maltempo.

Sono riprese questa mattina le operazioni di ripristino delle circa 700 utenze tra le province di Genova e La Spezia rimaste senza elettricità a causa del maltempo. Questa mattina Enel ha comunicato alla Sala operativa regionale della Protezione Civile che i tecnici sono tornati in loco intorno alle 7.30. Nell’entroterra genovese Anas al lavoro su due fronti: sulla Ss 586 di Borzonasca, dove si è verificato uno smottamento in prossimità di un cantiere già aperto, e sulla Ss 586 a Rezzoaglio. Nel primo caso la strada sarà riaperta in mattinata, nel secondo, la previsione è di concludere entro oggi le operazioni di messa in sicurezza del versante interessato dalla frana.

Il Levante savonese è invece stato interessato da una forte mareggiata. Nel Comune di Celle Ligure l’acqua ha raggiunto il centro storico imponendone la chiusura a causa dell’allagamento dei sottopassi. Anche ad Albissola Marina la mareggiata ha parzialmente invaso la passeggiata, ma in entrambi i casi non si segnalano disagi alla viabilità.