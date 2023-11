Genova – Un incidente si è verificato nella serata di ieri intorno alle 21:30 in via Napoli, nel quartiere di Oregina.

Secondo quanto emerso, un’auto – per cause ancora da verificare – si sarebbe schiantata contro alcune auto parcheggiate, danneggiandole. Sia il conducente della vettura che due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Locale, che avrà il compito di stabilire le cause del sinistro stradale.