Millesimo (Savona) – Sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale San Martino di Genova i coniugi intossicati dalle esalazioni di una stufa a pellet nella loro abitazione di Millesimo, nell’entroterra savonese.

I coniugi hanno perso conoscenza riuscendo prima ad avvisare i soccorsi che sono accorsi riuscendo a salvare loro la vita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Cengio ma il personale del 118 ha preferito disporre il trasporto in elicottero viste le condizioni particolarmente gravi degli intossicati.

Per loro sedute di camera iperbarica per migliorare l’ossigenazione del sangue e la ripresa dopo aver respirato a lungo monossido di carbonio.

Nell’abitazione anche i vigili del fuoco che hanno avviato le prime indagini per risalire al guasto nella calderina o nella stufa o nell’impianto di scarico.