Santa Margherita Ligure (Genova) – Grave incidente, questa mattina all’alba sulla statale Aurelia nella zona di San Lorenzo della Costa. Per cause ancora da accertare un uomo di 55 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta è stato travolto da una vettura in transito.

Il ciclista è finito rovinosamente a terra, riportando diverse gravi ferite.

Soccorso dai passanti e poi dall’ambulanza inviata dal 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna mentre le forze dell’ordine accertavano l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.