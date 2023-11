Cinque Terre (La Spezia) – Già 4 milioni di visitatori nel 2023 e prima della fine dell’anno le previsioni sono ottimistiche ed il numero dei turisti potrebbe crescere e molto.

Un record storico che preoccupa i residenti e gli amministratori locali che tornano a chiedere il “numero chiuso” e investimenti molto forti per la manutenzione dei sentieri e dei luoghi e per controllare e “gestire” flussi di turismo che sono ormai insostenibili.

Si parla di tornelli elettronici “conta persone”, di prenotazioni per visitare i borghi marinari celebri in tutto il mondo ma anche un numero adeguato di forze dell’ordine e di personale addetto alla sorveglianza e la manutenzione di tutta.

Più complesso ma sempre allo studio un sistema in grado di controllare, ora per ora, i flussi di persone sui sentieri e nei centri urbani ed in grado di bloccare nuovi arrivi o deviare i flussi su altri itinerari.

Chi vive nei piccoli paesini sa bene che l’elettronica non potrà risolvere, da sola, l’emergenza ma occorrerà una gestione oculata e una attenta opera di conservazione.

Alle stelle i prezzi delle strutture turistiche e ancora troppo abusivismo. I controlli dovrebbero riguardare capillarmente tutto il territorio.

12 novembre 2023 – Tornelli intelligenti per contingentare l’ingresso nelle stazioni, ma anche treni con capienza limitata ai posti a sedere, un sistema in grado di monitorare in tempo reale la congestione di sentieri e borghi, e la possibilità di modulare i costi delle carte per l’accesso a treni e sentieri in base alla stagione. Sono alcune delle idee emerse dallo studio commissionato dal Parco nazionale delle Cinque Terre per affrontare in maniera organica il problema dell’overtourism. Il sovraffollamento di sentieri e borghi è tornato prepotentemente d’attualità la scorsa estate, con gli enti che ora non vogliono farsi trovare impreparati in vista del prossimo anno. Lo studio sulla mobilità turistica, commissionato alla società Mic-Hub, è stato presentato venerdì nella riunione del Consiglio direttivo dell’ente di Manarola, e costituirà la base di confronto coi Comuni per la stesura di un piano di azioni condivise mirato a combattere il sovraffollamento.

Interventi in arrivo anche sulle stazioni ferroviarie e sui treni. L’idea è quella di limitare alla capienza dei soli posti a sedere i treni che raggiungono le Cinque Terre ma anche investimenti per aumentare gli spazi “coperti” in caso di maltempo e per consentire attese meno sfiancanti per chi non riesce a prendere i convogli