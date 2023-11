Genova – Hanno iniziato ad insultarsi davanti ad una nota discoteca di corso Italia e poi, forse per qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a picchiarsi selvaggiamente mentre alcuni dei presenti cercava di dividerli. Ennesima rissa in corso Italia, la notte scorsa, e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato i contendenti e li hanno identificati.

Si tratta di due ragazzi italiani di appena 18 anni e con precedenti. I due, in evidente stato di alterazione hanno anche insultato ed aggredito i militari finendo denunciati anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.