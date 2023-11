Ceriale (Savona) – Ancora senza nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio nel greto del torrente Cuore, nelle vicinanze di via Tagliasacchi. Si tratterebbe di un uomo di mezza età ed il corpo era avvolto da una coperta, particolare che avrebbe suscitato dubbi sulle cause del decesso.

Il corpo è stato trovato da due persone, madre e figlio, che passeggiavano nella zona e che hanno avvertito un forte odore provenire dal greto del torrente ed affacciandosi hanno fatto il macabro ritrovamento allertando subito le forze dell’ordine con il 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e la polizia locale e poco dopo il medico legale che ha fatto un primo esame del corpo senza vita confermando che si trovava sul posto già da diverso tempo forse occultato dalla coperta.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a verificare se l’uomo sia stato ucciso o meno.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando le persone che abitano nella zona anche per verificare se in zona si trovasse una persona senza fissa dimora che potrebbe essere la vittima.

Al momento, però, non viene esclusa nessuna pista, compresa quella dell’omicidio e il tentativo di occultamento del cadavere.