Genova – Un grave incidente stradale, intorno alle 13 di oggi, giovedì 16 novembre, in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese. Quattro le persone ferite in modo più o meno grave.

Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno due le automobili coinvolte.

Sul posto più di un’ambulanza e diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno inizialmente chiuso il traffico in entrambe le direzioni.

Successivamente, la circolazione è stata riaperta in direzione ponente, mentre verso levante risulta ancora chiusa con deviazione in via Sapello.

Dalle prime informazioni sarebbero 4 le persone ferite nell’impatto. Tre sono state trasportate all’ospedale di Voltri e Villa Scassi di Sampierdarena, in condizioni meno gravi mentre una quarta persona sarebbe stata trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino

(Foto di Manuel Perno)