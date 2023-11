Genova – Una grossa frana si è scaricata sugli edifici a monte di via LungoBisagno Istria, proprio davanti all’ingresso del cimitero di Staglieno, nell’omonimo quartiere genovese.

La frana, già in movimento da settimane, si è improvvisamente mossa questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo.

Non è chiaro se abbia colpito gli edifici e le attività commerciali ma il rumore prodotto ha creato momenti di panico.

Al momento non si registrano persone ferite o coinvolte ma sul posto stanno accorrendo i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine