Genova – E’ entrato in un noto negozio per la vendita di materiale per bricolage e per l’edilizia ed ha sottratto una decina di faretti per illuminazione per poi uscire senza pagare ma è stato scoperto ed inseguito.

Movimentato episodio in un punto vendita di Ponte Carrega dove un 57enne si è appropriato di materiale per l’arredo di casa senza fermarsi a pagare alla cassa.

L’uomo è stato individuato dal personale di sorveglianza che ha tentato di fermarlo ma in tutta risposta è stato aggredito e spintonato.

L’uomo, approfittando del trambusto, è uscito dal negozio ed ha iniziato a fuggire.

Lo ha raggiunto e fermato la polizia in via Piacenza che ha trovato 10 faretti per controsoffitto per un valore di 77,50 euro che sono stati restituiti al venditore mentre l’uomo è stato fermato con l’accusa di rapina impropria.