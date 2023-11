Genova – Macabro ritrovamento in un appartamento di via Sestri, nell’omonimo quartiere genovese. Il corpo di un uomo è stato trovato riverso a terra, in casa, con due ferite alle mani ed al viso, forse provocate dai morsi dei tre cani che la persona teneva nell’appartamento.

Si tratterebbe di un falegname italo-olandese di 47 anni che viveva da solo nell’abitazione.

I soccorritori intervenuti avrebbero trovato l’appartamento in disordine, e il corpo con profonde ferite ma non è chiaro se provocate prima della morte della persona o se invece, possano essere state provocate dagli animali.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire se l’uomo sia stato ucciso, magari nel corso di una colluttazione in casa o se, invece, sia morto da solo, magari per un malore e poi gli animali hanno fatto strazio del corpo, magari per la fame o per la disperazione di non riuscire a svegliare il proprio padrone.

Sul caso indaga la polizia che sta ascoltando i conoscenti dell’uomo e i vicini di casa per cercare di capire a quando potrebbe risalire il decesso.