Genova – Freddo e maltempo hanno spinto molti ad usare l’auto per gli spostamenti e il traffico è andato nuovamente in tilt nella zona del centro città ma anche sulle direttrici da e per il Ponente.

Forti rallentamenti e code si segnalano sulla strada Guido Rossa in direzione ponente.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori incolonnati sin dalle prime ore del mattina sulle principali direttrici cittadine.

Traffico nel caos anche sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Sulla A10 coda per incidente tra Genova Aeroporto e Pegli.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 e con la A10 verso Bolzaneto e verso Genova Ovest.

Coda per lavori viene invece segnalata sulla A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Nord