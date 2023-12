Genova – Hanno visto una persona all’interno di una vettura che si “abbassava” per nascondersi e hanno fermato l’auto scoprendo un tentativo di evasione dagli arresti domiciliari.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 25enne per evasione e resistenza a pubblico ufficiale ed il suo fidanzato 26enne per procurata evasione.

Ieri notte una pattuglia, transitando in corso Dogali, ha notato la passeggera di un’auto in transito che alla vista della volante si abbassava velocemente per nascondersi. Fermata la vettura ed effettuati gli accertamenti in banca dati, gli agenti hanno scoperto che la ragazza era sottoposta agli arresti domiciliari a seguito di un provvedimento del 2023 emesso dal Tribunale di Savona. La 25enne ,invitata a scendere dal veicolo, ha iniziato a reagire violentemente contro i poliziotti spintonandoli e tentando di morderli.

Il fidanzato che la stava aiutando a fuggire, come dimostravano le borse contenenti vari cambi di vestiario adagiate nel sedile posteriore della sua auto, è stato anche denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Genova.

La direttissima per questa mattina, fermo restando che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna

Di C.R.