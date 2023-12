Aggiornamento delle 9 – Molte segnalazioni arrivano alla Redazione precisando che i fuochi partivano da via Fereggiano, nei pressi di un locale che resta aperto fino a tardi.

Genova – Fuochi artificiali, con lancio di razzi e forti esplosioni, alle due di notte. A Marassi risveglio di soprassalto, la scorsa notte, per molti dei residenti della zona collinare. A turbare il sonno le “sparate” di qualche allegro bontempone che ciclicamente, in ogni mese dell’anno, decide di esibirsi in uno spettacolo pirotecnico in barba a qualunque regola di buonsenso ma, soprattutto, violando impunemente le Leggi che dovrebbero regolare la vita collettiva.

Dopo alcune violente esplosioni in serata, infatti, il poverino in cerca di visibilità ha dato vita ad un vero e proprio “spettacolo” sparando per una decina di minuti ogni sorta di razzo, fuoco d’artificio, petardo e gioco pirotecnico.

Uno spettacolo “organizzato”, senza sosta, frutto probabilmente di una di quelle “batterie” che vengono vendute a chi possiede la licenza, dai punti vendita specializzati.

Giochi di luci ma soprattutto esplosioni che hanno risvegliato di soprassalto chi dormiva e magari riposava dopo una dura giornata di lavoro.

C’è chi è rimasto affascinato dai giochi i luce e chi ha chiamato le forze dell’ordine ma è molto probabile che l’allegro bontempone l’abbia fatta franca anche questa volta considerando che le esibizioni vanno avanti da anni, ciclicamente, facendosi beffa di chi dovrebbe far rispettare le Leggi.