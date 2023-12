Murialdo Savona) – Sarà un’indagine ad accertare le circostanze ed eventuali errori che hannio causato l’incidente mortale in cui ha perso la vita un motociclista di San Mauro Torinese nei boschi di Murialdo, nel savonese.

Il centauro, in compagnia di tre amici stava percorrendo i sentieri della zona quando ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Nell’impatto ha riportato ferite gravissime e i soccorsi potrebbero essere stati ritardati dal fatto che le chiamate dei compagni avrebbero agganciato la cella telefonica mobile del cuneese invece di quella savonese e il 118 avrebbe “risposto” dal Piemonte invece che dalla Liguria.

All’arrivo dei soccorsi per la persona non c’era più nulla da fare e per questo è stata aperta un’indagine per accertare cosa sia realmente accaduto e se si poteva evitare questa tragedia.