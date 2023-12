Alassio (Savona) Edizione da record per il tradizionale Cimento Invernale. L’edizione 2023 ha infatti registrato la partecipazione di ben 247 persone.

Complice il clima decisamente non proibitivo, la manifestazione – organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con il Comune di Alassio, il Circolo Nautico Al Mare (CNAM) – quest’anno è stata resa ancora più spettacolare da una bellissima dimostrazione di Marcia Acquatica a cura di Alassio Wave Walking CNAM, da una divertente e avvincente gara di Canotto Race e dai tuffi dal molo a tema natalizio. Ad animare l’evento anche la Marching Band cittadina e gli acrobati e i giocolieri di Alassio Chrismas Town. Una vera folla di cittadini e di turisti ha assistito all’evento, ulteriormente valorizzato dalla partecipazione a sorpresa, a fianco del Presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini che ha presentato la manifestazione, di un telecronista d’eccezione: Luca Broggini, la voce delle Olimpiadi di Tokio.

Con 247 temerari di età compresa tra 3 e 85 anni provenienti dal territorio, da varie regioni d’Italia e anche dall’estero, che hanno sfidato l’inverno per tuffarsi nel mare di Alassio, l’edizione 2023 del mitico Cimento invernale è stata da record. Ad accogliere i partecipanti del Cimento di Alassio – che è il più storico della Liguria e uno dei più vecchi d’Italia, organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con il Comune di Alassio, il Circolo Nautico Al Mare (CNAM) e la società partecipata Gesco – un mare calmo di 15 gradi di temperatura, mentre all’esterno 13 gradi e niente vento.

I premiati: Leonardo Porati, il nuotatore più giovane, di 3 anni, alassino; il più anziano, Andrea Barbaro, di 85 anni, da Albenga; Sofia Di Vico, la partecipante più giovane, di 7 anni, da Garlenda, e la partecipante più anziana, Rossana Iberti, di 84 anni, da Borghetto Santo Spirito, entrambe insignite della Coppa Zonta Club Alassio – Albenga; il 1° gruppo più numeroso, “Happy Bussoli”, composto da ben 22 partecipanti, insignito del Trofeo 4° Memorial “Vittorio Dani”.

Il 2° gruppo più numeroso, composto da 19 Carabinieri di Alassio, premiato con il 28° Trofeo “Pino Cosso”.

Il 3° gruppo più numeroso, composto dai 16 “Nuotatori del Tempo Avverso”.

Il 4° gruppo più numeroso, formato dai 14 partecipanti di “Vismara e Basta”.

Il 5° gruppo più numeroso, composto dai 12 partecipanti di “Cimento.it”

Il 6° gruppo più numeroso, composto da 11 membri di “Alassio Wave Walking CNAM”. A seguire, le “Foche di Alassio”, con 8 partecipanti; e il gruppo di “A Torino costa meno”, con 6 partecipanti.

Un riconoscimento anche alle nuotatrici giunte ad Alassio da più lontano, ovvero la svedese Lisa Ljung e la lituana Simutye Indré.

L’edizione 2023 del Cimento è stata resa ancora più spettacolare dalle iniziative collaterali che si sono unite all’evento principale: ovvero una splendida dimostrazione di Marcia Acquatica, a cura di Alassio Wawe Walking CNAM, i tuffi dal Pontile Bestoso, con i partecipanti addobbati con un simpatico cappello da Babbo Natale, e – tra queste due iniziative – una divertente e avvincente gara di Canotto Race intorno al Molo di Alassio, che ha visto sul podio: al primo posto il duo formato da “Bonnie e Clyde”, ovvero il Presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini e Grazia Lo Manto; al secondo posto il “Gne Gne Team” composto da Fabrizio Appiano e Domenico Capuano, mentre al terzo posto il team de “I Galtieri” composto da Luca Galtieri e dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio, Angelo Galtieri.

Ai microfoni, a presentare la manifestazione il Presidente di Marina di Alassio Rinaldo Agostini, Giacomo Airaldi e – sorpresa della mattinata – anche un telecronista d’eccezione, ovvero Luca Broggini, la voce delle Olimpiadi di Tokio, accompagnato all’evento da un altro grande nome dello sport: l’atleta Sara Bertolasi, protagonista due volte alle Olimpiadi nel canottaggio.

L’evento, a cui ha assistito dalla passeggiata e dal molo una folla di cittadini e di turisti, è stato ulteriormente valorizzato da una bellissima esibizione della Marching Band cittadina e dalla partecipazione degli acrobati, equilibristi e giocolieri a tema natalizio di Alassio Chrismas Town.