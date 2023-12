Genova – Un salvataggio particolare quello effettuato nella serata di ieri dai vigili del fuoco, chiamati da passanti che hanno notato un grosso drone che sorvolava piazza De Ferrari e che è improvvisamente sfuggito al controllo del suo pilota per “planare” sul tetto dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, in piazza De Ferrari.

I pompieri sono saliti sull’autoscala sino al tetto dell’edificio ed hanno recuperato il macchinario che verrà restituito al proprietario insieme alle verifiche necessarie per accertare che ci fossero le autorizzazioni necessarie al volo.

I droni, infatti, non possono sorvolare le zone dove sono presenti auto e persone e in particolare nei centri abitati.

Per farlo occorrono speciali autorizzazioni e permessi ed occorre uno specifico brevetto nel caso in cui i droni abbiano un determinato peso e trasportino apparecchi fotografici.