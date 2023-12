Genova – Nel pomeriggio di ieri un giovanissimo di appena 16 anni è stato minacciato con un coltello da un ragazzo di un anno più grande.

Il fatto si è verificato il via Orsini nel quartiere di Albaro. Secondo quanto denunciato dalla vittima, il 16enne avrebbe chiesto di spostarsi per passare all’altro ragazzo, che ostruiva il passaggio. Questo, infastidito dalla richiesta, gli avrebbe puntato un coltello al volto e, una volta che la vittima sarebbe riuscita a divincolarsi, l’avrebbe inseguita per aggredirla.

Fortunatamente, all’arrivo dei soccorsi non si è reso necessario il trasporto all’ospedale. Una volta portato in Questura, il giovane ha sporto denuncia nei confronti del suo aggressore.