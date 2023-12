Taggia (Imperia) – Ennesima tragedia della disperazione nel cammino dei Migranti verso il confine con la Francia. Il cadavere di un giovane è stato trovato nella notte all’interno di una galleria ferroviaria nei pressi della stazione di Taggia, nell’imperiese.

La persona sarebbe stata travolta da un treno in transito mentre tentava di attraversare la galleria nascondendosi dai controlli organizzati proprio per evitare che i disperati camminino lungo la ferrovia per raggiungere il confine.

Il ritrovamento è avvenuto intorno all’una e trenta e subito è scattato il blocco della linea in direzione Genova.

Il corpo è stato rimosso e trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali ma le operazioni hanno causato pesanti ritardi sulla linea che si ripercuotono a catena anche stamattina.