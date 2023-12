Genova – Cani e gatti e ogni “animale d’affezione” potranno viaggiare gratis sugli autobus di AMT anche per il 2024. A confermarlo AMT e il Comune di Genova che hanno esteso il provvedimento, scattato nell’aprile scorso, anche a tutto il prossimo anno.

Si potrà dunque viaggiare sui mezzi di AMT con animali di ogni taglia e senza pagare il biglietto “aggiuntivo” che era necessario in precedenza. Ovviamente sarà necessario rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti che prevedono l’utilizzo obbligatorio di guinzaglio e museruola e l’invito a non disturbare con la presenza dell’animale gli altri passeggeri.

“Un segnale di attenzione per chi ama gli animali” ha commentato la Presidente di AMT Ilaria Gavuglio che, insieme all’assessore ai Trasporti Matteo Campora, ha sempre sostenuto l’iniziativa anche per aumentare il numero delle persone che utilizzano i mezzi pubblici per gli spostamenti e che potevano essere disincentivati dal costo dei biglietti per i loro amici animali.