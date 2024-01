Genova – Un giovane Lupo a spasso per strada, accanto all’ingresso dei campi del Ligorna dove si gioca a pallone e si fa scuola sportiva.

Il curioso incontro è stato segnalato nella notte da un automobilista che se lo è ritrovato davanti mentre saliva verso Struppa.

L’animale, visibilmente spaesato, non ha fatto caso al passante perché i Lupi non accostano automaticamente la presenza dell’uomo a quella di auto e moto e quindi non fuggono immediatamente.

In modo corretto, però, l’automobilista ha rallentato moltissimo la velocità ed è passato accanto all’animale senza spaventarlo, senza inseguirlo o, peggio, tentare di farlo spostare.

Le immagini, diffuse sui social, hanno diviso come sempre il pubblico tra chi ammira gli animali e non li teme e chi invece ne è spaventato e vorrebbe che venissero allontanati ben sapendo che non esistono casi accertati di attacchi all’uomo da parte dei lupi nonostante una diffusione sempre maggiore anche vicino ai centri abitati.