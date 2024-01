Castelnuovo Magra (La Spezia) – L’unica bottega di alimentari rimasta in paese chiude e i cittadini organizzano una raccolta fondi per garantire la riapertura.

Non sono tanti i cittadini di Castelnuovo Magra, borgo medievale dell’Appennino, in provincia di La Spezia, ma sono orgogliosi e attaccatissimi alla loro terra e quando hanno saputo della decisione di chiudere dei titolari dell’ultimo negozio di alimentari del paese, si sono mobilitati per consentire la riapertura e ridarle nuova vita. Per farlo due imprenditrici residenti hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

Rosita Bellocchio e Maria Aida Bibolini appoggiate dal Comune locale si sono fatte promotrici di questa iniziativa che mira a ricreare il tessuto sociale del paese attraverso la bottega alimentare, un’iniziativa che dimostra grande cooperazione e solidarietà.

“L’obiettivo è sostenere costantemente l’attività per assicurarne la rinascita e mantenerla attiva. Tuttavia, è necessario un minimo di 20.000 euro per attrezzarla e farla ripartire – spiega Bellocchio – I fondi raccolti saranno impiegati per la creazione della cooperativa di comunità e l’acquisto di attrezzature essenziali per avviare l’attività alimentare. Queste includono banconi frigo, registratori di cassa, pozzetti congelatori, bilance, registri di cassa, affettatrici e altre attrezzature necessarie. In questo modo, mirano a garantire una base solida per l’operatività della bottega alimentare e contribuire al sostegno sostenibile della comunità locale”.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link