Carpasio (Imperia) – Vandalizzata l’indicazione turistica del Museo della Resistenza di Carpasio. Ignoti hanno cancellato con una bomboletta spray il cartello che indica la direzione da seguire per raggiungere la struttura. Ad accorgersi dell’atto di teppismo il vice sindaco della località turistica dell’entroterra ligure che ha subito denunciato l’episodio sui social.

Un gesto che potrebbe nascondere altre e più preoccupanti “intenzioni” e per questo è stata presentata denuncia alle forze dell’ordine.

Solidarietà è stata subito espressa dalla Camera del Lavoro di Imperia, insieme alla propria Sezione Anpi “Fischia il vento” nei confronti dell’Anpi Provinciale e al Museo della Resistenza di Carpasio per quello che viene definito un “vile atto vandalico”.

“Non è la prima volta – scrive la Camera del Lavoro – che i simboli della Resistenza sono presi di mira anche sul nostro territorio. Ricordiamo ad esempio la svastica sulla nostra sede di Via Morardo a Sanremo che da sempre ospita proprio i compagni dell’Anpi. Il reiterarsi di tali episodi non va sottovalutato, a maggior ragione a poche ore dagli episodi di cronaca di Acca Larentia. Ancora una volta richiamiamo i valori di libertà e uguaglianza nati dalla Costituzione figlia della Resistenza e confermiamo che saremo sempre in prima linea per difenderli e a lottare per vederli applicati”.