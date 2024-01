Genova – Sta attraversando il centro cittadino il corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia, supportati da delegazioni delle più grandi aziende cittadine, che sta manifestando in segno di solidarietà e sostegno ai 16 lavoratori oggi a processo per vari reati che sarebbero stati commessi durante uno dei tanti cortei dell’autunno 2022 quando venne anche bloccato l’aeroporto di Genova.

Per loro potrebbero scattare condanne sino a 7 anni di reclusione se venissero confermate le ipotesi di accusa di blocco del traffico, incendio e lesioni ai danni di alcuni agenti delle forze dell’ordine che tentarono di bloccare il corteo in ingresso allo scalo genovese. Nel corso di minuti di tensione il confronto si fece più “duro” con spintoni e insulti.

Identificati e denunciati, gli operai sono oggi a processo e per questo lavoratori e sindacati hanno indetto lo stato di agitazione ricordando che all’epoca la situazione era particolarmente dura e difficile e non ci furono episodi di violenza.

Sullo sfondo anche la protesta contro la limitazione dello sciopero che sempre più spesso sembra emergere dalle decisioni del Governo ogni qual volta si registra la mobilitazione in difesa dei diritti dei lavoratori.

Il corteo si avvicinerà a Palazzo di Giustizia, dove si tiene il processo di oggi. Una manifestazione che dovrebbe mantenersi pacifica come da programma ma che certamente suscita un pò di tensione.

Palazzo di Giustizia è letteralmente blindato dalle forze dell’ordine per evitare ogni possibile ingresso di manifestanti. Ingresso che non risulta tra gli obiettivi della manifestazione che si dovrebbe limitare ad un presidio pacifico nelle vicinanze.