Genova – Forti raffiche di vento sino a 100 km/h interessano la Liguria da ieri e anche per la giornata di oggi scattano i provvedimenti di sicurezza con la strada Sopraelevata vietata a scooter, moto e mezzi furgonati e telonati e la chiusura di Parchi e Giardini pubblici e dei Cimiteri.

Attenzione anche a scogliere e spiagge per la presenza di onde molto forti e mareggiate.

Richiesta massima prudenza anche sulle autostrade, in uscita da gallerie e sui viadotti, per le forti raffiche di vento che possono causare improvvisi sbandamenti di auto e mezzi vari.