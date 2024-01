AAA, cercasi giovani non laureati con conoscenze social, multilingue e con esperienza nel settore Turistico per consegnare materiale informativo ai turisti ma anche per accompagnare Giornalisti alla scoperta della città e supportare gli uffici della Comunicazione alla organizzazione di eventi.

Scade tra pochi giorni il bando indetto dal Comune di Genova che assume personale nel settore Turismo senza necessità di Laurea ma con buona conoscenza dei Social.

Palazzo Tursi ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 istruttori servizi alla Comunità – Addetti agli uffici del Turismo

Questa la descrizione della figura ricercata dal Comune:

Attraverso la presente selezione, il Comune si propone di individuare ed acquisire unità qualificate, in possesso di adeguate competenze e conoscenze, che saranno chiamate ad operare presso le strutture preposte all’erogazione di servizi di informazione ed accoglienza turistica dislocate nella Città, in modo continuativo, 365 giorni l’anno. L’ambito di attività, nel quale saranno occupate le figure ricercate, attiene, pertanto, a funzioni di accoglienza ed informazione, finalizzate, in particolare, ad agevolare ed orientare il turista nella sua permanenza nella città di Genova.

Le strutture del Comune nelle quali i vincitori dovranno operare saranno pertanto gli sportelli informativi costituenti “biglietto da visita” e “vetrina del territorio”, a servizio di un’utenza desiderosa di informazioni, assistenza ed accoglienza, con particolare riferimento a turisti italiani e stranieri, ma anche in funzione di supporto ad operatori turistici, giornalisti, associazioni di categoria, enti pubblici ed a tutti coloro che, a vario titolo, desiderano usufruire delle risorse turistiche del territorio.

Ai candidati, pertanto, oltre alla conoscenza delle lingue straniere maggiormente diffuse, del territorio della Città di Genova e della sua Provincia, sarà richiesta capacità di adeguato utilizzo dei canali di accesso e di uscita dei servizi, quali ad esempio posta elettronica e piattaforme social. E’ inoltre richiesta elevata capacità di utilizzo di tutte le principali funzionalità informatiche correlate all’uso della rete Internet.

Di seguito si riportano le funzioni peculiari della figura ricercata:

1) L’Addetto agli uffici del turismo si occupa dell’accoglienza dei turisti in un territorio specifico. È in grado di promuovere l’offerta turistica di un’area, di fornire informazioni e consigli per orientare la scelta dei turisti. Svolge un’attività di supporto alla prenotazione di soggiorni presso le strutture ricettive e fornisce informazioni dettagliate relativamente a itinerari, manifestazioni ed eventi del territorio.

2) L’attività dell’Addetto agli uffici del turismo si svolge a contatto con la clientela. Il servizio al pubblico interessa anche i giorni festivi il sabato e la domenica, spesso il lavoro è legato alla stagionalità del turismo e implica flessibilità oraria;

3) È indispensabile la conoscenza approfondita della lingua inglese ed eventualmente altre lingue straniere (francese, spagnolo, tedesco).

4) L’Addetto agli uffici del turismo si occupa della distribuzione di materiale divulgativo

promozionale del Comune di Genova, od altro materiale turistico del territorio quale, piantine dei luoghi, guide con notizie di carattere storico, artistico e culturale, itinerari tematici, ecc.;

5) Gli Uffici del turismo sono in stretto collegamento con gli uffici di promozione ed

organizzazione delle manifestazioni, degli spettacoli, degli eventi locali (mostre, cinema, eventi celebrativi, stagioni teatrali, mercatini, manifestazioni sportive, ecc.), promuovono l’immagine della Città di Genova con particolare riferimento agli aspetti culturali, storici, economici e sociali, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati;

6) L’Addetto agli uffici del turismo si occupa di assistenza ed accoglienza ad operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

7) L’Addetto raccoglie ed inoltra le segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte di turisti ed operatori locali per migliorare il servizio turistico e la qualità dell’ospitalità cittadina;

8) L’Addetto raccoglie ed è in grado di elaborare dati statistici;

In relazione a quanto sopra, sarà, quindi, richiesta consapevolezza e condivisione dell’importanza di contribuire alla conoscenza ed allo sviluppo del patrimonio culturale ed ambientale della Città e del suo territorio, cortesia, disponibilità, tensione al miglioramento continuo del servizio attraverso l’attenzione alla qualità ed alla partecipazione degli utenti.

Costituirà, pertanto, requisito indispensabile, alla luce del contatto diretto che la posizione di lavoro richiede con il cittadino (cliente-utente), il possesso di indole e capacità relazionali e di adeguate conoscenze informatiche.

Requisiti richiesti – Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quadriennale o quinquennale.

Per i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.

Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;

❖ Aver maturato almeno 6 mesi di servizio anche non continuativi in strutture di accoglienza al pubblico, di turismo, di informazione turistica ubicate nel territorio nazionale con espletamento delle funzioni sopra esplicitate nella descrizione della figura ricercata dal Comune di Genova in virtù di documentato rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o documentato incarico professionale o collaborazione coordinata e continuativa, presso Pubbliche Amministrazioni, Aziende Pubbliche o Private comprese agenzie di somministrazione di lavoro;

❖ Ottima conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese e

di una seconda lingua, scelta dal candidato, tra le seguenti: Francese, Spagnolo, Tedesco.

❖ Conoscenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo dei programmi excel, word e powerpoint, della posta elettronica, della rete internet e delle piattaforme social media.

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla selezione pubblica.