Genova – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in via Rosata, a Struppa, dove una persona di 79 anni ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, sfondando parzialmente una ringhiera e rimanendo con la vettura in bilico sul torrente.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco, che sono riusciti a disincastrare l’auto evitando che cadesse di sotto.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. Il conducente del mezzo, infatti, è uscito dall’abitacolo in maniera autonoma prima dell’arrivo dei soccorsi sul posto.