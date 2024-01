Genova – Non c’è pace per gli accessi al mare della zona del Levante genovese dove, dopo le proteste per la scalinata di Priaruggia, chiusa dalla scorsa estate, arriva un altra segnalazione per lavori fermi da tempo.

Si tratta della scalinata di accesso alla cosiddetta “spiaggetta del Bai” posta poco oltre il celebre ristorante.

La scalinata, secondo le segnalazioni dei residenti, sarebbe chiusa e transennata da mesi e senza che siano in atto riparazioni o interventi.

Una chiusura che, di fatto, impedisce l’accesso alla sottostante spiaggetta con disagi per gli utilizzatori e per quanti desiderano trascorrere qualche ora all’aria aperta, vicino al mare, senza dover pagare alcunché.

A causare la chiusura sembra esserci una modesta venatura nel cemento che però non viene riparata da mesi.