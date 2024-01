La Spezia – Ha acquistato un fuori strada per 50mila euro pensando fosse appartenuto all’attrice americana Angelina Jolie ma ha scoperto troppo tardi di essere stato truffato.

Un 40enne che vive nello spezzino è caduto nella trappola di una banda di truffatori informatici che prima gli hanno fatto credere di acquistare un’auto di proprietà della celebre attrice e poi che addirittura lei in persona gli avesse inviato le foto dell’imbarco dell’auto su una nave diretta a La Spezia.

Solo dopo qualche tempo, insospettito dai ritardi nella “consegna” l’uomo ha scoperto di essere stato raggirato e che la persona con cui credeva di chattare era in realtà un altro malvivente sotto mentite spoglie.

Dopo qualche tentativo per riavere indietro il denaro l’uomo si è rivolto alla polizia postale di La Spezia che ha avviato le indagini ma con poche speranze di recuperare il denaro inviato.

Cresce costantemente il numero delle persone raggirate con trucchi più o meno raffinati e l’invito, ancora una volta è a non fidarsi assolutamente di profili falsi sui social, di passaggi non diretti di denaro (il conto sui cui si paga deve corrispondere alla persona con cui si tratta ed è sempre preferibile versare un acconto minimo per poi saldare alla consegna della merce).