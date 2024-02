Una perturbazione di origine atlantica si avvicina al Nord Italia e alla Liguria e porterà un brusco peggioramento delle condizioni meteo a partire da venerdì e per il fine settimana. Porterà tempo instabile, piogge diffuse su tutta la regione, ma in un contesto termico autunnale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 8 Febbraio 2024

Al mattino condizioni prevalentemente stabili, con nuvolosità diffusa principalmente sul versante costiero della regione e schiarite più ampie nell’interno, soprattutto a Ponente.

Nel pomeriggio aumento generale della nuvolosità, con deboli piogge in serata a Levante.

Venti di scirocco moderato sul Levante, fino a forte al largo a carattere di Libeccio.

In rotazione a Ostro-Libeccio dal tardo pomeriggio/serata su tutta la regione, con intensità moderata

Mare in prevalenza mosso, fino a molto mosso a Levante in serata e al largo.

Temperature generalmente stazionarie, in lieve aumento le massime a Levante.

Sulla costa temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +11/+14°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+7°C e massime tra +5/+13°C