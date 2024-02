Genova – Nuovi guai in casa Sampdoria con il presidente Marco Lanna che annuncia un passo indietro ed esce dalla società.

I rumors parlavano da tempo di “maretta” in casa blucerchiata tra Lanna e l’azionista di riferimento Matteo Manfredi ma l’annuncio ha creato qualche perplessità e molte preoccupazioni visto l’attaccamento dell’ormai ex presidente ai colori e alla storia della squadra, avendola traghettata in uno dei momenti più critici della sua storia.

Nelle prossime ore dovrebbero emergere particolari sulla vicenda ma Lanna avrebbe detto di sentirsi escluso dal progetto e quindi qualcosa, nel rapporto tra società e presidente deve essersi spezzato.