Rapallo (Genova) – Un enorme albero secolare si è abbattuto sul tetto di una casa a San Michele di Pagana, nel Tigulli.

A causare il crollo, molto probabilmente, il maltempo di questi giorni che ha visto forti raffiche di vento e forti precipitazioni che hanno indebolito la tenuta delle radici nel terreno.

I Vigili del Fuoco hanno operato per oltre due ore per rimuovere il tronco da sopra il tetto dell’abitazione.

Molti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

(Foto dei Vigili del Fuoco)