Genova – Ancora danni da maltempo in città e, a farne le spese, sono anche le preziose vestigia del passato. Una frana si è abbattuta sul percorso dell’antico acquedotto del 1600 che anticamente portava l’acqua dall’entroterra sino alla città. Un percorso che oggi viene fortunatamente riscoperto per le attività sportive e come rilassante luogo dove passeggiare immersi nella storia.

Il tratto interessato è quello della zona di via San Felice, nell’omonima zona di Molassana alta.

Il passaggio è interrotto e i frequentatori sperano che ci sia presto un intervento di bonifica e di salvaguardia dei preziosi resti della Genova antica.

Da tempo gruppi di volontari e di Cittadini che amano davvero la città sono impegnati in operazioni di bonifica e pulizia del percorso ma occorrerebbero interventi pubblici per garantire la conservazione di percorsi che sono anche una attrazione turistica.