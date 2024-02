Genova – Incidente stradale, poco dopo la mezzanotte, in corso Europa, nel levante cittadino.

I Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono stati chiamati a intervenire per soccorrere un ragazzo di 27 anni, alla guida di una autovettura, che per cause non accertate, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa finendo su un fianco.

Il giovane non riusciva a uscire dall’abitacolo ed era bloccato all’interno.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberarlo dalle lamiere aprendosi un varco dal portellone posteriore e dal parabrezza.

Una volta estratto il giovane è stato consegnato alle cure del 118 che lo ha condotto all’ospedale in codice giallo.