Genova – Continuava a vendere sigarette e tabacchi nonostante la licenza revocata ed è stata denunciata dai carabinieri. Protagonista dell’illecito la titolare di un negozio di via Piacenza, nel quartiere di Molassana che è stata denunciata al termine di un’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Marassi, in collaborazione con la Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, dal Nucleo operativo metropolitano della Polizia Locale.

Nelle verifiche effettuate si è scoperto che la donna lavorava in un esercizio commerciale di dove, nonostante la revoca di licenza avvenuta nel novembre 2023, esercitava illecitamente l’attività di vendita di tabacchi procacciati da un italiano 50enne.

Entrambi sono stati denunciati per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita, mentre i tabacchi, per un totale di oltre 50 kg, sono stato sequestrati.

Inoltre nel locale venivano rinvenuti 10 capi di abbigliamento con marchi contraffatti per cui la commerciante è stata denunciata anche per ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Per quanto avvenuto la titolare ha ricevuto il provvedimento di sospensione di 30 giorni per l’esercizio commerciale.