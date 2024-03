Genova – Ancora emergenza olio su strada e pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio in centro città. Questa volta la segnalazione della presenza di sostanze oleose sull’asfalto arriva dalla zona di via Fieschi e via XX Settembre ma la polizia locale ha segnalato pericolo anche in via Vernazza e via 5 Dicembre.

Ancora una volta è scattato il messaggio di allerta sui canali di informazione locali e l’attivazione delle squadre per la pulizia e messa in sicurezza delle strade.

Ancora una volta, però, ci si chiede chi o cosa riversi così spesso sostanze oleose sulle strade della città.

Solo qualche giorno fa era scattata un allarme per olio su strada tra via Cantore e sino a piazza dell’Annunziata. Nessuno ha però spiegato come sia potuto avvenire e chi sia il responsabile.