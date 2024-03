Genova – Grave incidente, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi.

Intorno alle 21 un’auto ed un furgone si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli. Il più grave era alla guida della vettura ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme all’ambulanza del 118 e alle auto delle forze dell’ordine.

La persona è stata estratta, stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale, in codice rosso, il più grave.

Meno gravi le ferite del conducente del furgone che ha preferito non recarsi in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.