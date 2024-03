Vernazza (La Spezia) – Dopo la frana che nella giornata di ieri ha colpito la strada provinciale 30, risulta ancora isolata la frazione di Corniglia. Sarebbero coinvolte circa 150 persone, tra residenti e qualche decine di turisti presenti sul posto.

Lo smontamento sarebbe in continuo movimento e, per questo motivo, non è ancora arrivata l’autorizzazione per riaprire la circolazione. Già da ieri sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata con i lavori dei tecnici.

Questa mattina per circa mezzora è stata riaperta la strada per consentire ai residenti di spostare le vetture e ai turisti giunti in macchina di lasciare la frazione. Corniglia al momento è raggiungibile soltanto in treno.