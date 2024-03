Ventimiglia (Imperia) – Blocchi del traffico a singhiozzo, sull’autostrada A10 Geova Ventimiglia per lavori sulla carreggiata Sud tra Ventimiglia e Bordighera.

Sono previsti pesanti disagi, nella giornata di domani sull’autostrada dei Fiori, a causa di operazioni di messa in sicurezza che comporteranno la chiusura temporanea, a partire dalle 9 del mattino per il tratto autostradale della carreggiata sud tra Ventimiglia e Bordighera, in entrambi i sensi di marcia

La misura si rende necessaria per poter lavorare alla rimozione di detriti rocciosi sulla parete in corrispondenza dell’imbocco ovest della galleria Siestro, in direzione Francia

Le operazioni di rimozione di rocce instabili sulla parete in corrispondenza dell’imbocco ovest della galleria Siestro (tra gli svincoli di Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia) che, in caso di distacco, potrebbero raggiungere la carreggiata sottostante, già cautelativamente interdetta al traffico dalla concessionaria dal 26 febbraio scorso.

L’operazione viene condotta da rocciatori e, per motivi di sicurezza, potrà essere effettuata solo alla luce del giorno considerata la conformazione dell’area oggetto dell’intervento.

Autostrada dei Fiori informa che potranno verificarsi turbative al traffico tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, e dallo svincolo di Bordighera allo svincolo di Ventimiglia, in direzione Francia.

Tali turbative verranno segnalate dagli assistenti alla viabilità e sui pannelli a messaggio variabile.

Al termine delle operazioni, sul versante verranno ripristinate due corsie di transito su ciascuna carreggiata e verrà quindi eliminato lo scambio di carreggiata in essere.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram A10 di Autostrada dei Fiori. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.