Attesa per oggi una fase temporanea, prevalentemente soleggiata, prima di un nuovo peggioramento previsto tra venerdì ed il weekend, con piogge diffuse e neve a media quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 7 Marzo 2024

Al mattino cielo prevalentemente soleggiato, con residua nuvolosità sparsa presente principalmente sui versanti padani centro-orientali e sulla dorsale Reixa-Beigua.

Dalle ore centrali la rotazione dei venti determina un’aumento della nuvolosità soprattutto nell’interno, con possibile interessamento anche del settore costiero tra il Promontorio ed il Savonese.

Non si escludono deboli precipitazioni laddove le nubi si presenteranno più compatte (prevalentemente nel settore interno)

Venti deboli dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da quelli meridionali a partire dalle ore centrali.

Mare tra quasi calmo e poco mosso su tutta la regione.

Temperature in leggero calo le minime a Ponente, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime generalmente stazionarie o in leggero aumento.

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C – Max: +11/+14°C

nell’interno temperature minime tra -3/+4°C – Max: +6°C/+12°C